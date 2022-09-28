В Минтруде рассказали об индексации пенсий по старости в 2023 году

Со следующего года средний размер пенсий в РФ вырастет до 21 864 рублей.

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С начала следующего года в России вырастут страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости. Индексацию на 4,8% планируется провести 1 января.

Как указали в Минтруде РФ, в после вступления изменений в силу средний размер выплат по стране увеличится до 21 864 рублей. Индексация будет реализована дополнительно к увеличению пенсий на 10% с 1 июня. С помощью подобных поэтапных действий, как объяснили в министерстве, власти поддерживают доходы пожилых россиян в условиях высокой инфляции 2022 года.

«Суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%, что больше прогнозного уровня инфляции за 2022 год (12,4%)», - цитируют слова министра труда и социальной защиты России Антона Котякова в пресс-службе ведомства.

Для обеспечения пенсионных выплат в бюджете государственного Социального фонда заложено более 9,5 триллиона рублей. Из этих средств почти 9 триллионов уйдут на страховые пенсии граждан.