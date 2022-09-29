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Действуя слаженно и умело: в МО РФ рассказали о героизме российских бойцов в зоне СВО

00:00 29.09.2022
Уничтожая автомобильную, бронированную технику и личный состав националистов, российские военнослужащие ежедневно срывают попытки наступления противника.
Действуя слаженно и умело: в МО РФ рассказали о героизме российских бойцов в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России продолжает рассказывать о подвигах героев специальной военной операции, мужественно сражающихся на Украине.

© Минобороны России

Гвардии ефрейтор Андрей Дуботовкин

Колонна гвардии ефрейтора Андрея Дуботовкина осуществляла подвоз горячей пищи и горюче-смазочных материалов группировке войск на оборонительных позициях. На пути следования в заданный район колонна попала в засаду диверсионно-разведывательной группы националистов.

Гвардии ефрейтор Дуботовкин, быстро сориентировавшись в обстановке, покинул автомобиль и вступил в бой с группой националистов. В ходе стрелкового боя он уничтожил четырех боевиков. Понеся потери, группа противника отступила. Потерь среди личного состава колонны допущено не было.

Благодаря профессиональной подготовленности и самоотверженности гвардии ефрейтора Андрея Дуботовкина не были сорваны поставленные задачи по подвозу продуктов питания и горюче-смазочных материалов обороняющимся подразделениям.

Группировка войск продолжила ведение оборонительных действий по недопущению прорыва националистов, отбросив их на исходные рубежи.

Воспользовавшись временным затишьем, колонна гвардии ефрейтора Дуботовкина совместно с обороняющимися подразделениями отошли на заранее подготовленные позиции и продолжили выполнение боевых задач.

© Минобороны России

Капитан Александр Попенко

С первых дней специальной военной операции капитан Александр Попенко, действуя в составе разведывательной роты и находясь на передовых позициях, руководил разведывательными группами неоднократно с риском для жизни. Это способствовало своевременному добыванию информации о противнике, разведке местности и успешному выполнению боевых задач.

При разведке был выявлен район сосредоточения живой силы и техники националистов, готовящих наступление на оборонительные позиции союзных войск. Капитан Александр Попенко принял решение о развертывании группы в боевой порядок.

Благодаря грамотному руководству капитана Попенко, умелым и слаженным действиям его подчиненных, группа уничтожила автомобильную и бронированную технику, а также два десятка националистов, сорвав наступление противника. Таким образом, были сохранены жизни личного состава не только группы, но и подразделений на позициях, а также военная техника.

© Минобороны России

Гвардии младший сержант Святослав Пашкин

Гвардии младший сержант Святослав Пашкин находился на наблюдательном пункте, когда противник предпринял попытку контратаковать. Быстро сориентировавшись в обстановке, он доложил о приближающемся противнике на позиции артиллерии.

Находясь под плотным огневым воздействием противника и в непосредственной близости от него, гвардии младший сержант Пашкин продолжал корректировать огонь артиллерии.

Благодаря его смелым, решительным и профессиональным действиям огнем артиллерии было уничтожено свыше 20 националистов и пять единиц техники. Понеся тяжелые потери, противник вынужден был отступить. Личное мужество гвардии младшего сержанта Пашкина позволило сорвать наступление противника и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих на оборонительных позициях.

© Минобороны России

Гвардии старший прапорщик Евгений Иляев

Рота гвардии старшего прапорщика Иляева выполняла боевые задачи по организации обороны заданного района. Превосходящими силами противник предпринял очередную попытку прорыва обороны союзных сил.

Защищая передний край, гвардии старший прапорщик Иляев уничтожил до 15 националистов и подбил две бронированных машины. В условиях, связанных с риском для жизни, проявив самоотверженность, мужество и отвагу, Евгений, умело маневрируя боевой машиной под плотным огнем противника, эвакуировал поврежденную БМП десантно-штурмовой роты из зоны обстрела, тем самым сохранив жизнь экипажу машины. Понеся большие потери, националисты были вынуждены отступить.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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