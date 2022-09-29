Действуя слаженно и умело: в МО РФ рассказали о героизме российских бойцов в зоне СВО

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Гвардии ефрейтор Андрей Дуботовкин

Колонна гвардии ефрейтора Андрея Дуботовкина осуществляла подвоз горячей пищи и горюче-смазочных материалов группировке войск на оборонительных позициях. На пути следования в заданный район колонна попала в засаду диверсионно-разведывательной группы националистов.

Гвардии ефрейтор Дуботовкин, быстро сориентировавшись в обстановке, покинул автомобиль и вступил в бой с группой националистов. В ходе стрелкового боя он уничтожил четырех боевиков. Понеся потери, группа противника отступила. Потерь среди личного состава колонны допущено не было.

Благодаря профессиональной подготовленности и самоотверженности гвардии ефрейтора Андрея Дуботовкина не были сорваны поставленные задачи по подвозу продуктов питания и горюче-смазочных материалов обороняющимся подразделениям.

Группировка войск продолжила ведение оборонительных действий по недопущению прорыва националистов, отбросив их на исходные рубежи.

Воспользовавшись временным затишьем, колонна гвардии ефрейтора Дуботовкина совместно с обороняющимися подразделениями отошли на заранее подготовленные позиции и продолжили выполнение боевых задач.