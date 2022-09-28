Стрельба и управление дронами: как проходит подготовка мобилизованных в Алабино

В зависимости от навыков и воинских специальностей, подготовка военнослужащих перед СВО будет длиться от двух недель до месяца.

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Огневой подготовке на полигоне Алабино уделяется особое внимание. Для этого выделено больше часов, чем для остальных дисциплин. Мобилизованные освежают в памяти навыки стрельбы из всех видов стрелкового оружия и виды стрелкового боя.

Стрельба из автоматов Калашникова - это первое, что нужно вспомнить бойцам, долгое время пребывавшим в запасе. Отточить имеющиеся навыки, привыкнуть к оружию, довести все движения до автоматизма. Снова понюхать пороху им помогают опытные инструкторы.

«Правильно, что отправили на подготовку. Боязнь оружия чтобы ушла. Потому что за столько лет она появляется, эта боязнь оружия. Многие ребята нервничают, когда в первый раз его в руки берут. Нужно перестать его бояться, слиться, стать одним целым с ним: тогда будем эффективно поражать противника», - высказался один из мобилизованных Захар Стребков.

Практические занятия призванных из запаса лично инспектирует министр обороны Сергей Шойгу вместе со своим заместителем Юнус-Беком Евкуровым. Глава российского военного ведомства обходит каждую локацию, интересуется всеми нюансами. Ведь в этом деле мелочей не бывает.

Помимо стрельбы, особое внимание в ходе подготовки уделяется работе с квадрокоптерами. Именно они сейчас играют одну из ключевых ролей в ведении боевых действий. А в то время, когда многие из мобилизованных служили срочную, дроны не использовались так активно, как сейчас.

«Если на том, который мы используем дома, просто - простая камера, по сути ничего не видно - то здесь используется тридцатикратный оптический зум. Нас оснастили, обмундировали, нам дают материальную базу. Большой полигон разбит по точкам. Есть отдельно, где рассказывают про мины, отдельно мы пристреливаем оружие. Огромный потенциал у нашей армии - это, конечно, чувствуется, несомненно», - рассказал другой мобилизованный, Максим Исаев.

В целом, пункт приема личного состава для мобилизованных и добровольцев сейчас работает ритмично. Учат всем тонкостям военного ремесла: от минно-взрывного дела и стрельбы из танков до химзащиты и оказания первой медицинской помощи.

«Анализируем опыт последних вооруженных конфликтов. Специально развернули учебное место здесь по порядку использования и управления дронами. Это действительно нужная вещь, потому что, как говорится, тот, у кого глаза - тот выполнит задачу. Здесь дополнительно развернули учебное место по выполнению упражнений армейской тактической стрельбы - это бой в городской застройке, бой в помещении», - объяснил заместитель начальника Московского высшего общевойскового командного училища Сергей Золотарев.

Подготовка сейчас идет и днем, и ночью. В зависимости от навыков и воинских специальностей, она будет длиться от двух недель до месяца: без ненужной спешки. В зону проведения специальной военной операции каждый боец отправится только тогда, когда будет полностью уверен в своих силах.