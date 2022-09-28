Армия Армия Армия

Стрельба и управление дронами: как проходит подготовка мобилизованных в Алабино

Игорь Лапик
Алиса Краузе
02:31 28.09.2022
В зависимости от навыков и воинских специальностей, подготовка военнослужащих перед СВО будет длиться от двух недель до месяца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Огневой подготовке на полигоне Алабино уделяется особое внимание. Для этого выделено больше часов, чем для остальных дисциплин. Мобилизованные освежают в памяти навыки стрельбы из всех видов стрелкового оружия и виды стрелкового боя.

Стрельба из автоматов Калашникова - это первое, что нужно вспомнить бойцам, долгое время пребывавшим в запасе. Отточить имеющиеся навыки, привыкнуть к оружию, довести все движения до автоматизма. Снова понюхать пороху им помогают опытные инструкторы.

«Правильно, что отправили на подготовку. Боязнь оружия чтобы ушла. Потому что за столько лет она появляется, эта боязнь оружия. Многие ребята нервничают, когда в первый раз его в руки берут. Нужно перестать его бояться, слиться, стать одним целым с ним: тогда будем эффективно поражать противника», - высказался один из мобилизованных Захар Стребков.

Практические занятия призванных из запаса лично инспектирует министр обороны Сергей Шойгу вместе со своим заместителем Юнус-Беком Евкуровым. Глава российского военного ведомства обходит каждую локацию, интересуется всеми нюансами. Ведь в этом деле мелочей не бывает.

Помимо стрельбы, особое внимание в ходе подготовки уделяется работе с квадрокоптерами. Именно они сейчас играют одну из ключевых ролей в ведении боевых действий. А в то время, когда многие из мобилизованных служили срочную, дроны не использовались так активно, как сейчас.

«Если на том, который мы используем дома, просто - простая камера, по сути ничего не видно - то здесь используется тридцатикратный оптический зум. Нас оснастили, обмундировали, нам дают материальную базу. Большой полигон разбит по точкам. Есть отдельно, где рассказывают про мины, отдельно мы пристреливаем оружие. Огромный потенциал у нашей армии - это, конечно, чувствуется, несомненно», - рассказал другой мобилизованный, Максим Исаев.

В целом, пункт приема личного состава для мобилизованных и добровольцев сейчас работает ритмично. Учат всем тонкостям военного ремесла: от минно-взрывного дела и стрельбы из танков до химзащиты и оказания первой медицинской помощи.

«Анализируем опыт последних вооруженных конфликтов. Специально развернули учебное место здесь по порядку использования и управления дронами. Это действительно нужная вещь, потому что, как говорится, тот, у кого глаза -  тот выполнит задачу. Здесь дополнительно развернули учебное место по выполнению упражнений армейской тактической стрельбы - это бой в городской застройке, бой в помещении», - объяснил заместитель начальника Московского высшего общевойскового командного училища Сергей Золотарев.

Подготовка сейчас идет и днем, и ночью. В зависимости от навыков и воинских специальностей, она будет длиться от двух недель до месяца: без ненужной спешки. В зону проведения специальной военной операции каждый боец отправится только тогда, когда будет полностью уверен в своих силах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:31 Армия
Видео
Стрельба и управление дронами: как проходит подготовка мобилизованных в Алабино
00:56 В стране и мире
Небензя заявил, что Запад мечтает обескровить и расчленить Россию
23:54 В стране и мире
Видео
«Голосовали за будущее»: председатель ЦИК рассказала об итогах референдума в ЛНР
22:59 В стране и мире
Видео
Власти ЛНР заявили о готовности по итогам референдума подать прошение о вхождении в состав России
22:09 В стране и мире
Избирком Херсонской области признал состоявшимся референдум о вхождении региона в состав РФ
Популярное
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Видео
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.