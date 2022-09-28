В стране и мире Глава правительства: Херсонская область после референдума обрела статус независимого государства Ирина Елагина Независимость Херсонской области продлится до официального вхождения в состав РФ. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Херсонская область после референдума стала независимым государством, суверенный статус продлится до официального вхождения в состав РФ. Об этом заявил председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. «После проведения референдума и оглашения результатов референдума мы считаем себя независимым государством», - процитировало Елисеева РИА Новости. По словам главы регионального правительства, сейчас идет процесс юридического оформления воссоединения Херсонской области с Россией. «Вы знаете о том, что сегодня глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав РФ. Уверен, что процесс вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации будет быстрым. Для этого все необходимые процедуры проводятся. Поэтому независимой Херсонская область, я думаю, что будет не долго», - резюмировал Елисеев. Напомним , что накануне большинство жителей ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья на референдуме проголосовали за вхождение этих регионов в состав Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика