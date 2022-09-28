В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Белгородской области 14 человек получили ранения из-за детонации боеприпаса

Игнат Далакян
18:37 28.09.2022
Губернатор добавил, что оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием инцидента.
В Белгородской области 14 человек получили ранения из-за детонации боеприпаса
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
Читайте нас на:

В Белгородской области из-за человеческого фактора сдетонировал боеприпас, пострадали 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие - 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием инцидента, добавил губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле села Нехотеевка со стороны украинских войск. Согласно словам главы региона, один человек был ранен осколком.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:14 В стране и мире
Видео
«Бегать не собирается»: отец Билялетдинова подтвердил получение футболистом повестки
15:30 В стране и мире
Глава администрации Запорожья Балицкий обратился к Путину с просьбой принять регион в состав РФ
14:56 В стране и мире
Мурашко заявил, что один пострадавший при стрельбе в Ижевске остается в крайне тяжелом состоянии
13:19 Армия
Видео
МО РФ: более 150 украинских военных уничтожено в Харьковской области за сутки
17:22 В стране и мире
Собянин: военкоматы Москвы отозвали повестки, выданные на основании неточных данных
Популярное
Видео
Пулеметы, автоматы и БМП: кадры боевой подготовки мобилизованных в Хабаровском крае
Видео
Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Видео
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.