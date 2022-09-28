В стране и мире В Белгородской области 14 человек получили ранения из-за детонации боеприпаса Игнат Далакян Губернатор добавил, что оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием инцидента. © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости Читайте нас на: В Белгородской области из-за человеческого фактора сдетонировал боеприпас, пострадали 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие - 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telegram-канале. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием инцидента, добавил губернатор. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле села Нехотеевка со стороны украинских войск. Согласно словам главы региона, один человек был ранен осколком. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика