В Белгородской области 14 человек получили ранения из-за детонации боеприпаса
Губернатор добавил, что оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием инцидента.
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В Белгородской области из-за человеческого фактора сдетонировал боеприпас, пострадали 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие - 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием инцидента, добавил губернатор.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле села Нехотеевка со стороны украинских войск. Согласно словам главы региона, один человек был ранен осколком.