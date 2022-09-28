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МИД заявил о созыве СБ ООН из-за взрывов «Северных потоков»

Ирина Елагина
17:27 28.09.2022
Официальный представитель МИД РФ заявила о намерении России экстренно созвать СБ ООН.
МИД заявил о созыве СБ ООН из-за взрывов «Северных потоков»
© Фото: Mark Garten, UN Photo, Globallookpress
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Взрывы на трех участках газопровода «Северный поток» в МИД РФ расценили как провокацию и заявили о необходимости созыва Совета Безопасности ООН для рассмотрения этого вопроса.

О привлечении международного сообщества к расследованию обстоятельств повреждений трубопровода заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», - рассказала Захарова в Telegram-канале.

Напомним, что три ветки «Северного потока» в Балтийском море в акватории Дании и Швеции были повреждены в ночь с 25 на 26 сентября, что стало причиной утечки газа и остановки «Северных потоков». Полиция Швеции и Дании приступила к расследованию инцидента и склоняется к версии о диверсии.

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