Собянин: военкоматы Москвы отозвали повестки, выданные на основании неточных данных

Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по повесткам открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.

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Сотрудники московских военкоматов отозвали повестки, выписанные гражданам по ошибке, сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Он пояснил, что работники военных комиссариатов российской столицы дополнительно проверили учетные данных военнообязанных на их соответствие критериям, обозначенных Министерством обороны РФ.

Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по повесткам открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.

После объявленной 21 сентября частичной мобилизации ряд военкоматов в регионах РФ по ошибке призвал на воинскую службу людей, которые не должны были там оказаться. На фоне этого главы регионов заявили о перепроверке и возвращении таких россиян домой.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.