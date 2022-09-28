Объясняем.рф рассказал о предельном возрасте рядовых и офицеров для частичной мобилизации

Правительство РФ рассказало на сайте объясняем.рф, до какого возраста возможен призыв по частичной мобилизации.

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Правительство РФ дало разъяснения по поводу предельного возраста резервистов, призываемых по частичной мобилизации. Официальный ответ на вопрос «До какого возраста меня могут мобилизовать?» разметили в Telegram-канале объясняем.рф.





«Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава - до 50 лет; младшие офицеры - до 60 лет; старшие офицеры - до 65 лет», - говорится в публикации.

Помимо предельного возраста, вводится понятие приоритетности, означающее, что в первую очередь частичной мобилизации подлежат более молодые резервисты.

«В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты - до 35 лет; младшие офицеры - до 50 лет; старшие офицеры - до 55 лет», - отметили в публикации.

Именно на границы приоритетного возраста резервистов ориентируются военкоматы.