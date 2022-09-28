Открывшего стрельбу в московском баре мужчину взяли под стражу до 26 ноября
Суд выбрал меру пресечения для москвича, открывшего стрельбу в баре «16 тонн».
© Видео: moscowproc, Telegram © Фото: moscowproc, Telegram
Суд принял решение избрать временную меру пресечения в виде заключения под стражу для москвича, открывшего стрельбу в столичном баре «16 тонн». Мужчина будет находиться за решеткой до 26 ноября этого года.
58-летний житель Москвы обвиняется в покушении на убийство охранника заведения, в котором им были учинены беспорядки. В ходе процесса была учтена позиция государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры, так как расследование уголовного дела контролируется прокуратурой города.
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