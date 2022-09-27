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Беспокоящий огонь: как обороняют Красный Лиман от атак ВСУ в дни референдума

Владислав Кустов
09:06 27.09.2022
Украинская армия собрала большой ударный кулак для штурма Красного Лимана, однако атаковать в полную силу не дает наша артиллерия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Диверсионно-разведывательные группы украинской армии интенсивно пытаются пробраться в Красный Лиман в ДНР. Наши войска наблюдают за их перемещением и в случае необходимости открывают беспокоящий огонь.
Главное, чтобы украинские боевики видели - здесь их ждут. Именно в этом сейчас состоит основная задача группы бойца с позывным «Воркута». На подступах к Красному Лиману уже образовались пробки из разбитой техники ВСУ, а те, в свою очередь, продолжают гнать своих солдат на убой.

«Бродят по «зеленке». Мы лес полностью держим под контролем. В город их не пускаем», - рассказал «Воркута».

Украинская армия собрала большой ударный кулак для штурма Красного Лимана, однако атаковать в полную силу не дает наша артиллерия. Прежде всего, не получается наладить понтонную переправу через реку Северский Донец, которая отделяет украинские подразделения  от города.

Прямо во время съемки сюжета украинские боевики пытались прощупать «зеленку». Над съемочной группой «Звезды» пролетел беспилотник, с которого могли сбросить волги или корректировать артиллерию. В Красный Лиман так и не зашла ни одна диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Бои идут за окружающие город населенные пункты.

«Противник постоянно предпринимает попытки прорвать оборону в районе Красного Лимана. У него уже были неуспешные попытки прорыва на южной стороне, сейчас они пытаются обойти город с северной стороны, оборона города Красный Лиман усилена, местным жителям опасаться нечего», - объяснил официальный представитель Народной Милиции ДНР Павел Фоменко.

Но несмотря на несмолкаемую канонаду, в Красном Лимане, как и в других освобожденных городах республик Донбасса, проходит референдум. Организаторы стараются соблюсти тайну голосования.

Выездные комиссии с охраной перемещаются из двора во двор. Жителей о возможности проголосовать оповещают на месте. Сарафанное радио, и спустя пять минут за бюллетенями выстраиваются очереди.

«Если на Украине - свобода слова, дайте нам высказаться, а не насаждайте везде украинский язык. Я могу говорить на мове. Но мы не хотим на ней говорить!», - рассказала местная жительница.

На некоторых улицах, и особенно на окраинах, можно встретить отряды комендатуры ДНР. Они проверяют каждый закоулок, заглядывают в заброшенные дома. Рубежи вокруг города держат крепко, и главная  задача - окончательно лишить диверсионно-разведывательные группы ВСУ надежд просочиться в Красный Лиман.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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