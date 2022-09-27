Первые мобилизованные граждане выехали из Ставропольского края и Дагестана на переподготовку

В ходе инструктажа мобилизованным гражданам была предоставлена вся информация о то, что их ждет в ближайшее время.

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Первые резервисты отправлены на переподготовку из Ставропольского края и Дагестана. Призванные в рамках частичной мобилизации граждане будут распределены в соответствии со своими военно-учетными специальностями в учебные центры Минобороны России.

В ходе проведения инструктажа перед отправкой в военкоматах регионов гражданам была предоставлена информация о том, в какую учебную часть они направляются, о сроках переподготовки, а также были даны ответы на все интересующие вопросы.

По прибытию в учебные части военнослужащие будут обеспечены всем необходимым вещевым имуществом и поставлены на все виды довольствия в соответствии с нормами обеспечения.