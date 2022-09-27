«Ъ»: РФ и США поддерживают непубличные контакты

Россия и и США продолжают контактировать по неофициальным линиям связи.

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Представители российской и американской властной верхушки не «сожгли все мосты» после начала СВО, а продолжают поддерживать связь по неофициальным каналам. Об этом сообщил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков. Уточняется, что, при этом, публичные взаимодействия Москвы и Вашингтона оказались практически полностью упразднены.

«Телефонные контакты, обмены нотами, личные письма, контакты через посольства - все это сохраняется», - отметил дипломат.

Однако, как указал заместитель министра, работа видоизменилась, превратившись в «управлением кризисом». Обе стороны обмениваются предупреждениями по поводу потенциальных действий друг друга, способных привести к эскалации конфликта.

«Мы вновь и вновь говорим американским собеседникам, что они должны охолонуть и не накачивать обстановку», - цитирует Рябкова «Коммерсантъ».

Так, Россия не единожды обращала внимание Соединенных Штатов на то, что их чрезмерная настойчивость в наращивании поддержки Киева, реализуемая вместе с государствами-партнерами, ведет к «опасной черте». В то же время в США высказывают опасения по поводу якобы возможного использования ядерного оружия.