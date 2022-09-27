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Основная цель обстрелов, которые украинские вооруженные силы активно ведут по освобожденным территориям, включая ЛДНР - посеять панику и заставить население бояться выходить из своих домов. Это нужно, чтобы люди не могли дойти до избирательной урны и проголосовать в рамках референдума за присоединение к РФ.

Соответствующее предположение высказал бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе. Он заявил, что Киев изо всех сил старается сорвать процесс волеизъявления народа Донбасса.

«Киеву это не то что даже не нравится - это для него, по существу, приговор», - высказался эксперт в интервью «Известиям».

Он отметил, что власти Украины прекрасно осознают, что проходящее голосование - судьбоносное. Оно способно после долгих лет ожидания дать людям Донецкой и Луганской Народных Республик свободу, независимость и избавление от унижения и уничтожения.