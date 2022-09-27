В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Это про справедливость»: Кириенко принял участие в открытии мемориала «Непокоренные» в ЛНР

Марина Крижановская
04:00 27.09.2022
Мемориальный комплекс сооружен на месте казни немецкими фашистами 71 члена комсомольского подполья «Молодая гвардия», большинству из которых было 18 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В канун 80-летия подвига «Молодой гвардии» состоялось открытие главного мемориала в луганском городе Краснодон - памятника «Непокоренные».

Мемориальный комплекс сооружен на месте казни гитлеровцами членов комсомольского подполья «Молодая гвардия». Наряду с партизанскими отрядами они мужественно боролись с врагом на оккупированной фашистами территории.

В организации участвовал 71 молодой краснодонец, из которых 55 - погибли. Самому младшему молодогвардейцу едва исполнилось 14 лет, большинство были в возрасте 18 лет. Всех захваченных подпольщиков немцы подвергали изощренным пыткам. Одних расстреливали прямо на краю шахты, других - сбрасывали в нее живыми и закидывали ручными гранатами. Именно на этом месте и был сооружен памятник.

© ТРК "Звезда"

Помимо торжественной церемонии открытия состоялась рок-оратория «Воскресенье. Черный январь», участие в которой приняли драматические артисты, хоровые коллективы и вокальные ансамбли из России и ЛНР.

В открытии мемориала приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и главы Донецкой и Луганской народных республик.

«... Все, что здесь сейчас происходит, - это про справедливость. Потому что восстановление мемориала молодогвардейцам к 80-летию их подвига - это про справедливость. Присвоение звания Героя России Виктору Третьякевичу - это про справедливость. Право людей самим принять решение о том, как они видят судьбу своей республики, своей земли, - это про справедливость. Право жителей Донбасса вернуться в Россию - это про справедливость», - рассказал Сергей Кириенко.

Восстановительные работы мемориального комплекса были в кратчайшие сроки проведены специалистами Российского военно-исторического общества.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:25 В стране и мире
Видео
Выстрелы и взрывы: в турецком Мерсине неизвестные напали на полицейский участок
02:19 В стране и мире
Видео
Зонд NASA столкнулся с астероидом для проверки защиты Земли от опасных космических объектов
23:55 В стране и мире
В Запорожье обвинили Зеленского в госизмене
21:58 В стране и мире
Видео
Жители Ижевска несут цветы и игрушки к мемориалу у школы, где произошла стрельба: видео
20:21 В стране и мире
Видео
Адвокат Кучерена: Сноуден не является резервистом и под частичную мобилизацию не подпадает
Популярное
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Видео
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.