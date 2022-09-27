В стране и мире «Это про справедливость»: Кириенко принял участие в открытии мемориала «Непокоренные» в ЛНР Марина Крижановская Мемориальный комплекс сооружен на месте казни немецкими фашистами 71 члена комсомольского подполья «Молодая гвардия», большинству из которых было 18 лет. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В канун 80-летия подвига «Молодой гвардии» состоялось открытие главного мемориала в луганском городе Краснодон - памятника «Непокоренные». Мемориальный комплекс сооружен на месте казни гитлеровцами членов комсомольского подполья «Молодая гвардия». Наряду с партизанскими отрядами они мужественно боролись с врагом на оккупированной фашистами территории. В организации участвовал 71 молодой краснодонец, из которых 55 - погибли. Самому младшему молодогвардейцу едва исполнилось 14 лет, большинство были в возрасте 18 лет. Всех захваченных подпольщиков немцы подвергали изощренным пыткам. Одних расстреливали прямо на краю шахты, других - сбрасывали в нее живыми и закидывали ручными гранатами. Именно на этом месте и был сооружен памятник. © ТРК "Звезда" Помимо торжественной церемонии открытия состоялась рок-оратория «Воскресенье. Черный январь», участие в которой приняли драматические артисты, хоровые коллективы и вокальные ансамбли из России и ЛНР. В открытии мемориала приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и главы Донецкой и Луганской народных республик. «... Все, что здесь сейчас происходит, - это про справедливость. Потому что восстановление мемориала молодогвардейцам к 80-летию их подвига - это про справедливость. Присвоение звания Героя России Виктору Третьякевичу - это про справедливость. Право людей самим принять решение о том, как они видят судьбу своей республики, своей земли, - это про справедливость. Право жителей Донбасса вернуться в Россию - это про справедливость», - рассказал Сергей Кириенко. Восстановительные работы мемориального комплекса были в кратчайшие сроки проведены специалистами Российского военно-исторического общества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика