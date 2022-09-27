«Это про справедливость»: Кириенко принял участие в открытии мемориала «Непокоренные» в ЛНР
Мемориальный комплекс сооружен на месте казни немецкими фашистами 71 члена комсомольского подполья «Молодая гвардия», большинству из которых было 18 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В канун 80-летия подвига «Молодой гвардии» состоялось открытие главного мемориала в луганском городе Краснодон - памятника «Непокоренные».
Мемориальный комплекс сооружен на месте казни гитлеровцами членов комсомольского подполья «Молодая гвардия». Наряду с партизанскими отрядами они мужественно боролись с врагом на оккупированной фашистами территории.
В организации участвовал 71 молодой краснодонец, из которых 55 - погибли. Самому младшему молодогвардейцу едва исполнилось 14 лет, большинство были в возрасте 18 лет. Всех захваченных подпольщиков немцы подвергали изощренным пыткам. Одних расстреливали прямо на краю шахты, других - сбрасывали в нее живыми и закидывали ручными гранатами. Именно на этом месте и был сооружен памятник.
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