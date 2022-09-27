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Оружие и взрывчатка: в турецком Мерсине неизвестные напали на полицейский участок

Алиса Краузе
03:25 27.09.2022
Три человека, среди которых были смертники, совершили теракт в турецком городе Мерсине.
© Видео: anonimvdkan, Вконтакте © Фото: anonimvdkan, Вконтакте
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По информации прессы, в турецком городе Мерсине неизвестные совершили теракт. В результате него минимум два сотрудника полиции получили серьезные повреждения.

Три человека будто бы совершили попытку проникнуть в здание полиции, однако правоохранители не позволили им это сделать. Завязалась перестрелка, в ходе которой, как указывает Haberturk, двое сотрудников полиции были ранены из длинноствольного оружия.

По сведениям Mash, одна из сообщников, женщина-смертница, устремилась к участку на автомобиле, внутри которого находилась самодельная взрывчатка. По ней открыли огонь, в результате чего снаряд в салоне сдетонировал.

После столкновения с полицией двое нападавших покинули место преступления и попытались скрыться, пишут СМИ. Одного из них, мужчину с ружьем, якобы поймали достаточно быстро. В ходе оперативных работ было найдено еще одно взрывное устройство - не активированное. Сообщается, что его дистанционно обезвредили под контролем специалистов.

После случившегося в Сети стали появляться видеозаписи, сделанные местными жителями и гостями города. Среди них оказался эмоциональный ролик, снятый якобы туристами из России.

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