Не допуская прорыва врага: в Минобороны рассказали о героизме бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
00:00 28.09.2022
Российские военнослужащие продолжают демонстрировать свой высокий профессионализм и самоотверженность, эвакуируя раненых из-под огня, организуя под обстрелом взаимодействие между артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями.
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