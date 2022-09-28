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Не допуская прорыва врага: в Минобороны рассказали о героизме бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:00 28.09.2022
Российские военнослужащие продолжают демонстрировать свой высокий профессионализм и самоотверженность, эвакуируя раненых из-под огня, организуя под обстрелом взаимодействие между артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями.
Не допуская прорыва врага: в Минобороны рассказали о героизме бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России продолжает рассказывать о подвигах героев специальной военной операции, мужественно сражающихся на Украине.

© Минобороны России

Старший сержант Александр Алешки

Старший сержант Александр Алешки выполнял огневые задачи в должности командира взвода кочующей боевой машины реактивной системы залпового огня по огневому поражению критически важных объектов и позиций украинских националистов.

Старший сержант получил задачу нанести огневое поражение подразделению противника, готовящемуся перейти в наступление. Передвигаясь непосредственно вдоль линии боевого соприкосновения, расчет старшего сержанта выбрал наиболее удобную позицию.

Александр в одиночку рассчитал установки стрельбы по цели и, ориентируя боевую машину, добился успешных результатов попадания с первого снаряда. В результате огневого налета были уничтожены две минометных секции украинских националистов, два автомобиля с боеприпасами, одна боевая машина пехоты и до 20 человек личного состава противника.

Благодаря мужеству и грамотным действиям расчета под командованием старшего сержанта Александра Алешки все цели были своевременно уничтожены. Атака противника была сорвана.

© Минобороны России

Старший лейтенант Иван Завьялов

В ходе выполнения задач по артиллерийской поддержке российских подразделений, ведущих оборонительный бой, старший лейтенант Иван Завьялов уничтожил разворачивающееся в наступательные порядки подразделение противника.

После артиллерийской подготовки подразделения противника перешли в наступление. Украинские националисты нанесли удар на стыке российских оборонительных порядков, что могло привести к прорыву.

Оперативно сориентировавшись в обстановке, старший лейтенант Завьялов уточнил координаты возможного прорыва и нанес артиллерийский удар всеми огневыми средствами взвода по боевым порядкам противника. В результате артиллерийского налета были уничтожены два танка, четыре единицы бронетехники противника, а также восемь единиц автомобильной техники украинских националистов.

Благодаря точным и выверенным действиям старшего лейтенанта Ивана Завьялова атака противника была сорвана. Российские подразделения передислоцировались на подготовленные рубежи обороны без потерь.

© Минобороны России

Сержант Алексей Королев

Сержант Алексей Королев при ведении оборонительных боев осуществлял корректировку артиллерийского огня дивизиона. Его позиция была обнаружена и противник открыл массированный огонь с целью уничтожения корректировщика.

Алексей, несмотря на близкие разрывы, продолжил корректировать огонь дивизиона, что позволило в кратчайший срок подавить огневые средства противника и сорвать наступление выдвигавшихся на рубежи атаки вражеских мотопехотных подразделений.

Меняя позицию, сержант Королев заметил двигавшийся по направлению к его огневой позиции автомобиль медицинского обеспечения. Из-за близкого разрыва машина потеряла ход.

Под огнем противника, проявляя хладнокровие, Алексей Королев оказал первую медицинскую помощь трем военнослужащим, получившим ранения в результате артиллерийского попадания.

Благодаря мужеству и самоотверженности сержанта Алексея Королева, все пострадавшие своевременно были доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

© Минобороны России

Капитан Роман Панфилов

В ходе выполнения боевой задачи капитан Роман Панфилов, несмотря на артиллерийский обстрел РСЗО противника, организовал взаимодействие между артиллерийскими и мотострелковыми  подразделениями для получения оперативных разведывательных данных о сосредоточении противника. Также капитан Панфилов организовал непрерывное устойчивое управление огнем артиллерийских подразделений.

Враг получил существенный урон в ходе нанесения внезапных артиллерийских ударов по выдвигающемуся на рубежи атаки его формированию.

Уничтожено три бронетранспортера, четыре артиллерийских орудия, в том числе западного производства и до 30 националистов, что сорвало наступление и позволило мотострелкам сменить позиции на заранее подготовленных рубежах обороны.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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