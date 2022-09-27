«Мы хотим сюда - домой»: как завершился пятый день референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях

Корреспонденты «Звезды» также пообщались с людьми, которые специально семьями пришли на избирательные участки очно в последний день голосования.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Первые итоги исторических референдумов о вхождении в состав России подводят в Донбассе, а так же Херсонской и Запорожской областях. Они уже признаны состоявшимися. Несмотря на провокации и обстрелы со стороны Киева, явка высокая. Везде она более 90 процентов. Сейчас обрабатывают бюллетени после закрытия участков. Первые результаты - подавляющее большинство жителей «ЗА!»

Из Донецка прямой репортаж вел корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко, который работает в здании республиканского ЦИКа.

«Пока подсчитаны 100 процентов бюллетеней избирателей, которые голосовали на территории Российской Федерации. Цифры потрясающие - это почти 99 процентов всех проголосовавших за пять дней, которые сделали свой выбор о вхождении республики в состав Российской Федерации», - рассказал корреспондент.

«Звезда» также пообщалась с людьми, которые специально семьями пришли на избирательные участки очно в последний день голосования.

«Я украинка, я с Полтавы. Я живу здесь уже 50, даже 60 лет. Поэтому я уже русская. По уму, по званию. Мы хотим сюда - домой», - поделилась жительница.

Явка на референдуме в ЛНР составила 92,6 %. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Республики Елена Кравченко. На данный момент идет обработка бюллетеней. В Луганске работает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«На данный момент известна общая явка по итогам пяти дней голосования. Это больше 1 миллиона 660 тысяч проголосовавших как на территории ЛНР, так и на территории РФ», - рассказал корреспондент «Звезды».

На данный момент еще продолжаются подсчеты результатов голосования в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областей.

Более подробно о ходе подсчетов результатов референдумов в ЛДНР, а также в Херсонской области и Запорожье смотрите в материалах Павла Кутаренко и Владислава Кустова на телеканале «Звезда».