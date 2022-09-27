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«После нас - только тишина»: Милонов рассказал о своих боевых буднях в зоне СВО

Павел Кутаренко
Игнат Далакян
20:53 27.09.2022
Депутат также рассказал, почему он выбрал для службы противотанковое орудие и каких уже достиг результатов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов рассказал, как в дни проведения референдумов отработал наблюдателем в Донецкой Народной Республике под обстрелами, а также поделился впечатлениями от своих боевых будней в зоне СВО.

«Мне было очень интересно присутствовать на голосованиях в качестве международного наблюдателя. Наверное такой необычный был референдум. Я бы его, наверное, даже сравнил чуть-чуть с крымским референдумом, но крымский все-таки проходил в более спокойной атмосфере», - рассказал Милонов «Звезде».

Депутат Госдумы РФ работал в качестве наблюдателя на участке в Горловке, которая является прифронтовой зоной. Как рассказывает Виталий Милонов, некоторые части города не освобождены полностью, на данный момент идут интенсивные бои.

«Это некий опыт, когда ты вместе с избирательный комиссией едешь под обстрелом. Но нужно обязательно доехать. Потому что люди, пускай даже в маленьком населенном пункте, очень хотят, и для них очень важно отдать свой голос», - сказал депутат Госдумы РФ.

Виталий Милонов бывает на позициях с 2014 года. По его рассказу, у него был даже опыт службы в Народной милиции ДНР.

Кроме того, политик рассказал, почему он выбрал для службы противотанковое орудие и каких уже достиг результатов.

«Результаты есть! У нас там такая сосредоточенность украинских вооруженных сил, что куда ни стрельни - попадешь обязательно. Поэтому сейчас у нас сложная задача стоит, но очень важная. И я надеюсь, мы с гордостью ее выполним», - рассказал депутат.

Выбор артиллерии же Виталий Милонов объяснил «исторически сложившимся ньюансом». Избирательным округом депутата является Санкт-Петербург, город Пушкин, и как объясняет сам Милонов, в «Пушкине лучшие артиллеристы в мире».

«Мне нравится слоган наш артиллеристов "после нас - только тишина"», - добавил Виталий Милонов.

Ранее были объявлены итоги референдума на участках в РФ о судьбе ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья. В ЦИК подчитали 100 процентов голосов по всем участкам референдума в России.

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