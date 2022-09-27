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«Он был очень эксцентричный человек»: Корнелюк о смерти Бориса Моисеева

Ирина Елагина
18:39 27.09.2022
Композитор рассказал, каким человеком и артистом был Борис Моисеев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress
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Композитор Игорь Корнелюк рассказал «Звезде», каким он запомнил Бориса Моисеева, каким он был человеком и артистом.

«Я узнал совсем недавно, час назад об этом печальном событии. Конечно, грустно. Борис был яркой личностью. Во многом эпатажной, во многом эксцентричной, но в тоже время он был очень яркий. Я вспоминаю 80-е годы, когда было трио «Экспрессия», и Борис работал с Аллой Борисовной. Это было очень яркое явление. К сожалению, люди уходят. Это всегда грустно, когда уходят. Когда уходят известные многим, которые на многое влияли, это грустно вдвойне... Я в последний раз Бориса видел два-три года назад на концерте в Кремле, в Кремлевском Дворце съездов. Когда он увидел меня, у него была удивительная реакция и совсем не эпатажная. Он подошел ко мне и заплакал. Я так понимаю, что это из-за болезни», - рассказал Корнелюк.

По воспоминаниям Корнелюка, Борис Моисеев и в жизни, и на сцене был одинаково экстравагантным и веселым.

«Я повторюсь, он был очень эксцентричный человек. У него был своеобразный слэнг. Он всегда себя вел немного вызывающе. Особенно по молодости Он был таким. Вот таким немного экстравагантным, веселым. И таким же был и на сцене. Номера, какие он делал, это было всегда вызов общественному мнению, моральным устоям. Это есть у многих артистов. В артистической среде это принятое явление. Таким был Борис», - отметил Корнелюк.


По мнению Корнелюка, неординарность прежде всего отличала Бориса Моисеева как шоумена.

«Я никогда не воспринимал его как певца. У него не было больших вокальных данных. Он был шоуменом в широком смысле этого слова. Он был танцор тоже своеобразный и непохожий на других. Он был очень неординарным человеком», - подчеркнул Игорь Корнелюк.


Напомним, что заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет сегодня.

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