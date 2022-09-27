В стране и мире «"Рыжик" называл»: Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, каким был Борис Моисеев Игнат Далакян Солист «Иванушки International» рассказал о личных качествах Бориса Моисеева и как он с ним познакомился. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Российский певец, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполонов рассказал телеканалу «Звезда», как он познакомился с Борисом Моисеевым и каким человеком был заслуженный артист России. «Я с Борисом Моисеевым познакомился в 1988 году, когда мне было 18 лет. Я был артистом-демонстратором Сочинского театра мод. Я снялся в клипе у Жанны Агузаровой, я снялся в клипе у Александра Розенбаума и подснялся на какой-то песне Бориса Моисеева. И тогда мы и познакомились», - рассказал Андрей Григорьев-Аполонов. Солист «Иванушки International» также вспомнил о личных качествах Бориса Моисеева. «Очень дружелюбный человек. Он всегда был такой уставший, даже тогда, когда был помоложе. Очень хорошо ко мне относился, "рыжик" называл. И я, соответственно, к нему как к артисту очень хорошо относился. И он был великолепный танцор! », - сказал артист. Напомним, сегодня в возрасте 68 лет скончался певец Борис Моисеев. Арт-директор артиста Сергей Горох сообщил, что это произошло в 14 часов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика