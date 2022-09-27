На обесточенной донецкой шахте застряли более 20 горняков

© Фото: Министерство угля и энергетики ДНР

Шахта имени Засядько в ДНР оказалась под ударом ВСУ. В результате боевых действий на шахту прекращена подача электроэнергии, под землей заблокированы более 20 шахтеров. О происшествии сообщило Министерство угля и энергетики ДНР.

«В 15.41 в результате боевых действий обесточена донецкая шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находится 21 человек», - рассказали представители ведомства в Telegram-канале.



По данным Минугля, пострадавших среди шахтеров нет. Принимаются меры по эвакуации шахтеров.