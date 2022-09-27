«Он много сделал для сцены»: Сергея Пенкина шокировала информация о смерти Моисеева
Сергей Пенкин также выразил свои соболезнования по поводу смерти известного артиста.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Советского и российского певца Сергея Пенкина шокировала информация о смерти певца Бориса Моисеева.
«Самые большие соболезнования. Он очень много сделал для сцены, главным образом для балетной, как режиссер программ. Даже не знаю, что сказать...» - сказал «Звезде» певец.
Сергей Пенкин добавил, что это «ужасная новость».
Напомним, в возрасте 68 лет скончался певец Борис Моисеев. Арт-директор артиста Сергей Горох сообщил, что это произошло в 14 часов.