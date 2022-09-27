В стране и мире «Он много сделал для сцены»: Сергея Пенкина шокировала информация о смерти Моисеева Игнат Далакян Сергей Пенкин также выразил свои соболезнования по поводу смерти известного артиста. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Советского и российского певца Сергея Пенкина шокировала информация о смерти певца Бориса Моисеева. «Самые большие соболезнования. Он очень много сделал для сцены, главным образом для балетной, как режиссер программ. Даже не знаю, что сказать...» - сказал «Звезде» певец. Сергей Пенкин добавил, что это «ужасная новость». Напомним, в возрасте 68 лет скончался певец Борис Моисеев. Арт-директор артиста Сергей Горох сообщил, что это произошло в 14 часов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика