Последний день голосования на референдуме в Запорожской области начался без инцидентов. Как заявили в избиркоме, все участки начали работу. На каждом находятся сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность участников референдума и членов комиссии.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Запорожской области начался последний этап референдума. Все необходимые проверки и приготовления закончились еще вчера. Кабинки, корзины для бюллетеней и комиссии - все готово для работы. Сегодня единственный день, когда открыты участки очного голосования. Уже с восьми утра люди приходят, чтобы сделать свой выбор.

Все четыре дня до этого работали выездные комиссии: люди голосовали дома или на работе. Это было сделано в целях безопасности. Бюллетени оформлены на двух языках, чтобы каждый мог сделать свой выбор. Вопреки заявлениям запада люди голосуют добровольно.

«Я скажу снова, самое лучшее решение избежать любых войн - это дать людям возможность высказать свою волю, а потом реализовать все таким вот мирным характером, с соблюдением всех правил», - рассказал международный наблюдатель из Франции Ален Корвез.

Председатель территориальной избирательной комиссии Альбина Беленькая указала на высокую явку на голосовании.

«У нас не было такой явки никогда 100%. Люди открывали двери со слезами на глазах. Все хотят в Россию», - призналась она.

В референдуме уже поучаствовали свыше 66% жителей Запорожской области. В России голосование уже признали состоявшимся. Обновленные цифры станут известны уже к восьми вечера. Позже начнется подсчет голосов. Уже завтра будет озвучен предварительный результат референдума.