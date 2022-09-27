МО РФ не обращалось к Казахстану и Грузии по теме принудительного возвращения россиян

Российское военное ведомство и дальше не планирует обращаться с подобным запросом.

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Минобороны России не обращалось в рамках частичной мобилизации к властям Казахстана, Грузии и других стран по вопросам возвращения россиян.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что и дальше не планируют обращаться с подобным запросом.

Ранее Минобороны России показало кадры с мобилизованными в военкомате Хабаровска. По данным российского военного ведомства, большинство прибывают добровольно, не дожидаясь повесток, - многие из них поняли, что сейчас настало то время, когда они нужны армии. Настроение у ребят бодрое и позитивное.

Между тем мобилизационный пункт военкомата в ближайшее время развернут на пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией. На днях на этом КПП образовались длинные очереди машин.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов