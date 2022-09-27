На избирательном участке в ДНР рассказали об угрозах Киева с целью сорвать референдум

Несмотря на обстрелы и провокации со стороны Киева, явка в регионах достаточно высокая.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня - заключительный этап голосования на референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. В отличие от предыдущих дней, когда голосование в целях обеспечения безопасности проводилось удаленно, он проходит на избирательных участках.

В Донецке глава местной территориальной комиссии рассказал об угрозах, которые поступают с украинских номеров членам комиссии. Как считает председатель территориального избирательного участка Альбина Альфенченко, это психологическое давление оказывается с целью запугать и попытаться сорвать проведение референдумов.

«Приходят некие СМС, звонки с разных регионов о том, что мы знаем, где вы находитесь, мы знаем ваши координаты. Но мы с вами понимаем, что это психологическое давление. Ну а что нам психологическое давление по сравнение с тем, что мы каждый день слышим раскаты, канонаду и взрывы? Пытаются запугать? Пытаются, но мы уже подошли к финалу и начинаем писать историю нашей Родины», - пояснила Альфенченко.

С самого раннего утра на избирательные участки в Донецке приходят люди, чтобы сделать свой исторический выбор.

«Честно говоря, страшновато было из-за обстрелов. Но это мой долг, как и всех дончан», - рассказала одна из пришедших голосовать.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.