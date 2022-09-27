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В Центре им. А.Н. Бакулева отметили 100-летие выдающегося кардиохирурга Владимира Бураковского

Алексей Баранов
14:24 27.09.2022
В рамках празднования состоялось открытие мемориального кабинета, юбилейная фотовыставка и торжественное мероприятие с участием учеников, последователей и пациентов великого хирурга.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Центре им. А.Н. Бакулева прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения выдающегося кардиохирурга ХХ века, основоположника хирургии врожденных пороков сердца у детей академика Владимира Ивановича Бураковского.

Коллектив Центра открыл ряд праздничных событий, приуроченных к юбилею великого новатора, ученого и хирурга. В здании Института коронарной и сосудистой хирургии на Ленинском проспекте состоялось открытие мемориального кабинета Бураковского. В главном вестибюле Института кардиохирургии на Рублевском шоссе открылась юбилейная фотовыставка и прошло торжественное заседание, в котором приняли участие последователи, ученики, коллеги, друзья и пациенты хирурга.

«Его последователи - Лео Бакерия, Елена Голухова свято хранят память о Владимире Ивановиче Бураковском. Это лучшее подтверждение тому, какую роль он сыграл в жизни и становлении нашего института», - рассказал завотделением хирургического лечения ишемической болезни сердца НМИЦ имени А.Н. Бакулева Михаил Алшибая.

Одним из первых в России Бураковский начал оперировать сложные врожденные пороки сердца у детей раннего возраста, разработал и провел десятки пионерских операций, создал сильную школу сердечно-сосудистых хирургов. С его именем связаны такие направления медицины и хирургии, как разработка методов защиты миокарда (включая гипотермию, искусственное кровообращение, гипербарическую оксигенацию), развитие хирургической кардиологии, разработка методов протезирования клапанов сердца у детей, становление коронарной хирургии.

«Это очень важный день, день столетия со дня рождения Владимира Ивановича Бураковского. Это учитель с большой буквы, великий человек и выдающийся хирург. Это большой день для всех тех, кто занимается диагностикой и лечением заболеваний сердца, поскольку Владимир Иванович  является основателем кардиохирургии в нашей стране», - отметила директор НМИЦ имени А.Н. Бакулева академик Елена Голухова.

В течение 28 лет Владимир Бураковский возглавлял Институт сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Под его руководством учреждение стало крупнейшим в Европе научным медицинским центром.

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