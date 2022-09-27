Путин заявил, что скупка продовольствия богатейшими странами является хищничеством
Президент РФ Владимир Путин назвал хищнической позицию богатейших стран мира, продолжающих скупать продовольствие. Об этом он сказал на совещании о ходе сезонных полевых работ.
Он указал на разницу между стоимостью продовольствия на мировом рынке сейчас и в 2020 году. Сейчас расценки на 40% выше, чем два года назад.
«И это прямое следствие без всякого преувеличения хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя в том числе эмиссию, которую они постоянно проводят», - пояснил он.
Также президент упомянул санкции Запада. Он подчеркнул, что они ухудшают продовольственную ситуацию в мире и могут привести к глобальному кризису. Это, по словам Путина, не связано с проведением специальной военной операции на Донбассе.