Путин заявил, что скупка продовольствия богатейшими странами является хищничеством

Он отметил, что сейчас продовольствие на мировом рынке стоит на 40% больше, чем в 2020 году, и это, по словам президента, прямое следствие политики богатейших стран мира.

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Президент РФ Владимир Путин назвал хищнической позицию богатейших стран мира, продолжающих скупать продовольствие. Об этом он сказал на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Он указал на разницу между стоимостью продовольствия на мировом рынке сейчас и в 2020 году. Сейчас расценки на 40% выше, чем два года назад.

«И это прямое следствие без всякого преувеличения хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя в том числе эмиссию, которую они постоянно проводят», - пояснил он.

Также президент упомянул санкции Запада. Он подчеркнул, что они ухудшают продовольственную ситуацию в мире и могут привести к глобальному кризису. Это, по словам Путина, не связано с проведением специальной военной операции на Донбассе.