В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что скупка продовольствия богатейшими странами является хищничеством

Анастасия Бобылева
13:25 27.09.2022
Он отметил, что сейчас продовольствие на мировом рынке стоит на 40% больше, чем в 2020 году, и это, по словам президента, прямое следствие политики богатейших стран мира.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Президент РФ Владимир Путин назвал хищнической позицию богатейших стран мира, продолжающих скупать продовольствие. Об этом он сказал на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Он указал на разницу между стоимостью продовольствия на мировом рынке сейчас и в 2020 году. Сейчас расценки на 40% выше, чем два года назад.

«И это прямое следствие без всякого преувеличения хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя в том числе эмиссию, которую они постоянно проводят», - пояснил он.

Также президент упомянул санкции Запада. Он подчеркнул, что они ухудшают продовольственную ситуацию в мире и могут привести к глобальному кризису. Это, по словам Путина, не связано с проведением специальной военной операции на Донбассе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:03 Армия
Видео
ВКС уничтожили до 100 боевиков украинского спецназа и более 50 наемников в Запорожье
12:33 В стране и мире
Песков назвал очень тревожными новости о ЧП на «Северном потоке»
12:13 Армия
Видео
Мобилизованным торжественно вручили стрелковое оружие в Подмосковье
12:11 В стране и мире
Глава администрации Запорожской области заявил, что референдум состоялся
08:24 Армия
Видео
Скрытно выйти на цель: штурман Ми-28Н рассказал о тактике поражения опорных пунктов ВСУ
Популярное
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Видео
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.