Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ на этой неделе
Президент России Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России на этой неделе. Об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, о других мероприятиях станет своевременно известно.
«В четверг будет встреча в режиме видеоконференции с главами делегаций, которые участвуют в заседании-совещании руководителей органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ, но будут и другие. На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - сказал Песков.
Ранее Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По словам президента, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.