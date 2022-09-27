Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ на этой неделе

Официальный представитель Кремля отметил, что в планах главы государства стоит также ряд других мероприятий.

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Президент России Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России на этой неделе. Об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, о других мероприятиях станет своевременно известно.

«В четверг будет встреча в режиме видеоконференции с главами делегаций, которые участвуют в заседании-совещании руководителей органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ, но будут и другие. На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - сказал Песков.

Ранее Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По словам президента, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.