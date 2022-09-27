Песков: после референдума ситуация с обеспечением безопасности территорий Донбасса изменится де-юре

По словам пресс-секретаря президента, присоединить новые земли к России Москва сможет довольно быстро.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обеспечением безопасности на освобожденных территориях после референдума изменится де-юре.

«Кардинальным образом, естественно, изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права. Со всеми последующими последствиями для целей защиты и обеспечения безопасности на этих территориях», - цитирует его RT.

Также пресс-секретарь президента отметил, что власти России готовы реализовать итоги референдума в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях. По словам Пескова, Москва довольно быстро закрепит статус новых территорий законодательно и включит их в состав РФ.

Помимо этого, Песков прокомментировал новости о ЧП на «Северном потоке». Он сказал, что в Кремле «очень обеспокоены» по этому поводу, так как речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.