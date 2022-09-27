Восстановить и улучшить: как российские строители показывают невероятные результаты в ДНР и ЛНР

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Луганские медики с российскими триколорами в руках у многопрофильного медицинского центра на 200 коек. Специалисты российского военно-строительного комплекса возвели клинику всего за 101 день. Курировал строительство заместитель министра обороны Тимур Иванов. Глава региона Леонид Пасечник присвоил ему звание Героя Луганской Народной Республики.

«Конечно, это награда всему министерству обороны, военно-строительному комплексу. Ребята, спасибо - вы сделали очередной подвиг, горжусь вами!» - высказался Иванов.

На территории освобожденного Мариуполя в Донецкой Народной Республике тоже открылся свой многофункциональный медицинский центр.

«Работали почти 600 человек, в три смены, круглосуточно. Для нас это было очень важно. Мы понимали, насколько долгожданный указанный объект. Уверен, что все видят результат - то, что Россия пришла, пришла навсегда и будет обеспечивать всех граждан, которые войдут в состав Российской Федерации», - указал замминистра обороны России.

Медцентра с таким оснащением в Мариуполе до сих пор не было. Так, в отделении диагностики находится компьютерный томограф на 128 срезов. Медики поймут сразу, что это великолепная техника, а если объяснить по-простому: это оборудование способно выполнить весь комплекс необходимых исследований с высочайшей точностью. Первые пациенты смогут посетить оснащенное по первому разряду учреждение уже с четверга.

Здесь же клинику на 60 коек для инфекционных больных построили еще быстрее, чем в Луганске.

«Когда Тимур Вадимович сказал, что в сентябре вы примите первых больных, а мы стояли еще в поле, можно сказать, с деревьями, я спросил: в каком году? - Через три месяца. И вот, мы через три месяца имеем все», - рассказал главный врач больницы скорой медицинской помощи Мариуполя Сергей Орлеанский.

Еще один подарок освобожденному городу от российских военных строителей - новый микрорайон на западе Мариуполя, где после боев не было ни одного целого дома. Двенадцать семей, оставшиеся без жилья, получили ключи от новых квартир в трех пятиэтажках, построенных с нуля за 80 дней.

Семья Пономаревых делит комнаты в новой квартире. Весной мужа Нины застрелил украинский снайпер, когда он вышел за водой, а родной дом в Мариуполе ВСУ разрушили при отступлении. У пятерых детей, что сами похоронили отца и еще недавно жили в подвалах, главная мечта - о новом доме.

«Я очень хочу сюда поскорее переехать, чтобы нам с Надей поставили двухэтажную кровать. Хочу через два дня уже переехать», - призналась Настя Пономарева.

Восстановлением освобожденного Мариуполя сейчас одновременно занимаются тысячи российских строителей - как военных, так и гражданских.

«Люди долго жили ожиданиями - что будет? Мы сказали, что мы за три года Мариуполь приведем в порядок полностью, восстановим его. И не только Мариуполь - все территории», - обозначил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Донбассе и на освобожденных территориях уже несколько дней продолжается референдум о вхождении в состав России. И люди не скрывают, какой они делают выбор.