Первых пострадавших при стрельбе в ижевской школе вывезли для транспортировки в Москву

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Первых пострадавших во время стрельбы в школе №88 в Ижевске вывезли из больницы на реанимобилях к самолету МЧС для транспортировки в Москву. Отмечается, что в общей сложности в столицу планируется перевезти 15 человек, 13 из которых - дети, двое - взрослые.

Напомним, в результате нападения вооруженного мужчины, выпускника данной школы, погибли 17 человек. Нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. На нападавшем была одежда с нацистской символикой.

В Удмуртии до 29 сентября объявлен трехдневный траур. По всей стране открываются стихийные мемориалы погибшим. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в ижевской школе.