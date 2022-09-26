В ограниченной видимости: кадры ночных полетов истребителей МиГ-29К в Мурманской области
Летчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота отработали ночные полеты на палубных истребителях МиГ-29К на одном из военных аэродромов в Мурманской области.
Военнослужащие отработали полученные полетные задания над Кольским полуостровом и Баренцевым морем в сложных погодных условиях. Во время выполнения заданий экипажи истребителей МиГ-29 пилотировали самолеты по приборам в условиях ограниченной видимости и отсутствия видимых береговых ориентиров.
Помимо совершенствования техники пилотирования летчики-истребители отработали перехват самолетов условного противника и ряд элементов воздушного боя.
В общей сложности в ночных тренировках было задействовано свыше десяти летных экипажей, общий налет которых составил более 15 часов.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.