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В ограниченной видимости: кадры ночных полетов истребителей МиГ-29К в Мурманской области

09:01 26.09.2022
Во время выполнения заданий экипажи истребителей МиГ-29 пилотировали самолеты по приборам в условиях ограниченной видимости и отсутствия видимых береговых ориентиров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Летчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота отработали ночные полеты на палубных истребителях МиГ-29К на одном из военных аэродромов в Мурманской области.

Военнослужащие отработали полученные полетные задания над Кольским полуостровом и Баренцевым морем в сложных погодных условиях. Во время выполнения заданий экипажи истребителей МиГ-29 пилотировали самолеты по приборам в условиях ограниченной видимости и отсутствия видимых береговых ориентиров.

Помимо совершенствования техники пилотирования летчики-истребители отработали перехват самолетов условного противника и ряд элементов воздушного боя.

В общей сложности в ночных тренировках было задействовано свыше десяти летных экипажей, общий налет которых составил более 15 часов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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