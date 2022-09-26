Цель на сопровождение: кадры ракетной стрельбы из БРК «Бал» на учении в Балтийском море
Военнослужащие ракетного соединения Балтийской военно-морской базы провели успешную боевую стрельбу из берегового ракетного комплекса «Бал» в акватории Балтийского моря в рамках двустороннего командно-штабного учения. Стрельба совершалась со стартовой позиции на побережье Калининградской области.
Во время учения ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, провели развертывание комплекса, а также отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей.
Согласно идее тренировочного мероприятия дивизион БРК «Бал», выполнявший задачи по предназначению в одном из позиционных районов в Калининградской области, обнаружил корабль условного противника и взял цель на сопровождение. В роли «вражеского» судна выступил корабельный щит-мишень.
После получения команды на применение ракетного оружия боевой расчет БРК «Бал» выполнил стрельбу по цели, находящейся на значительном удалении. В результате точного попадания цель была уничтожена. Ракетная стрельба проводилась в целях совершенствования практических навыков военнослужащих ракетного соединения при отработке задач по обнаружению и уничтожению морских целей.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.