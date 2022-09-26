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«Я полностью уверен в себе»: мобилизованные на Дальнем Востоке об участии в спецоперации

07:15 26.09.2022
На базе воинских частей военнослужащие пройдут дополнительную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Дальнем Востоке активно идет частичная мобилизация. У областного военкомата в Южно-Сахалинске собрались не только те, кто получил повестку, но и добровольцы. После получения формы и снаряжения они отправятся на полигон Успеновский, где призванных из запаса мужчин ждет переподготовка и боевое слаживание.

«Я полностью готов, уверен в себе. Пришел добровольно, у меня товарищи ушли добровольно. Жду победы вообще нашей. Родные отнеслись нормально к этому. Мама сказала, что это похвально, что пошел сам, не стал ждать никакой повестки», - рассказал мобилизованный по имени Андрей.

Мобилизационная компания продолжается и в Забайкальском крае. В крупных гарнизонах - Чите, Борзе и других сформированы пункты приема личного состава. Бойцы получают зимнее обмундирование и средства защиты. На базе воинских частей военнослужащие пройдут дополнительную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Каждый из них настроен решительно и готов до конца выполнить свой долг.

«На работе отнеслись с пониманием, уважением, достойно проводили. Родители, естественно, переживали, особенно мать. Жена переживает очень сильно до сих пор. Отец прошел чеченскую кампанию, тоже переживает. Ожидаю переподготовку, в первую очередь, ну и раз призвали - значит, нужны стране, соответственно, надо выполнять свой долг как мужчины. В общем, что нужно будет от меня - все сделаю в полную силу», - говорит мобилизованный из Читы Егор.

Не отстает и Амурская область. В городе Белогорка первые команды мобилизованных уже убыли на базу мотострелкового соединения Восточного округа. В министерстве обороны России подчеркивают, что, прежде всего, призываются граждане, имеющие востребованные военно-учетные специальности, а именно стрелки, танкисты, артиллеристы и механики-водители. Все мобилизованные получают статус и социальные гарантии контрактников.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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