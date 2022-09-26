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«Быть с Россией и в горе, и в радости»: как относятся к референдуму в Мариуполе

Виталий Никулин
Алиса Краузе
05:07 26.09.2022
«Звезда» выяснила, хотят ли в Мариуполе присоединиться к РФ и каково это, мечтать о референдуме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Всего пару дней осталось до завершения референдумов о присоединении к Российской Федерации в ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областях. С этим голосованием местные жители связывают большие надежды. Войти в состав РФ - событие, которого здесь многие ждали на протяжение долгих лет, а некоторые - даже десятилетий.

После СССР, в котором две страны, Россия и Украина, были частью одного целого, конфликт между братскими народами, искусственно раздуваемый Киевом, лег тяжелым бременем на уроженцев Советского Союза. Как рассказывает один из жителей Мариуполя, Николай Щеглов, времена ушедшего единства вызывают у него самые теплые чувства, а идея референдума - огромное воодушевление.

«Референдум - это моя мечта, это моя жизнь! Я в Союзе жил, в Союзе тренировался. Ну и все остальное. Я вам хочу сказать, это прелесть. Дай Бог, чтобы мы вошли в состав России. На душе чувство приятное такое», - поделился он.

Мужчина признался, что в новой реальности, в составе нового государства он надеется обрести счастливое будущее. То самое, которое долго ждал, но так и не дождался.

«Еще идут военные действия, но я надеюсь, что это все закончится, и мы будем жить в счастливом будущем. Чтобы была пенсия нормальная, чтобы заработная плата была нормальная, чтобы люди жили, не считали копейки», - заявил Николай.

И он не единственный, кто рассчитывает многое обрести под крылом российского государства. Мариупольские горожане верят, что в случае положительного итога референдума жизнь для них станет спокойнее, город восстановят, цены перестанут кусаться и не только.

«Мир будет, не будет нацизма, не будет принуждения. Я думаю, таких тарифов не будет. Думаю, будем развиваться, помогут город отстроить. Я вообще за», - высказалась еще одна местная жительница.

Трогает ситуация не только старшее поколение, но и молодых людей. Хотя сравнивать им не с чем, времена СССР не застали или не помнят, но украинскую власть успели оценить и не лучшим образом.

«С 2014 года ждали, когда уже будет тут Россия, потому что творилось черте-что. Ждали Россию здесь, тяжело было жить в напряжении. Все за Россию. Украина тут испортила все, доверия к ней нет. Я слышу, все только за Россию», - рассказала Александра Клепинова.

Молодая мать отметила, что результаты участия РФ в судьбе Мариуполя заметны уже сегодня: город улучшается, отстраивают дома. Она и сама стоит в очереди на дом, ведь квартира сгорела в результате атаки ВСУ.

«Очень будет тяжело, если сюда вернется Украина... Надо будет бежать, потому что ходят слухи, что будут считать нас предателями, что мы приняли помощь России», - добавила Александра.

Тем не менее, даже на фоне всеобщих надежд на поддержку со стороны России, которая поможет региону встать с колен, для некоторых замаячившее на горизонте благополучие - далеко не главная причина, по которой они желают присоединения к РФ.

«Я хочу быть с Россией и в горе, и в радости. Все говорят: ждут помощи. Ну, конечно, ждем, хотелось бы. Но лично для меня это не самое главное. Я хочу быть со своей страной. Хорошо в России - и мне хорошо, будет плохо - ну и мне будет плохо. Люди говорят, восемь лет, я лично жду с 1991 года...», - призналась одна из горожан.

Женщина горячо заявила, что считает и ощущает себя русской, хотя в ее роду встречались и греки, и латыши, и другие национальности. И хочет, чтобы ее внуки так же, как она сама, любили свою страну и ее историю.

«У меня два внука, я хочу, чтобы они учили историю настоящую, а не ту, что нам тут преподносили. Я хочу, чтобы они не плевали на могилы моих дедов. Для меня это очень важно», - заметила она.

Жительница Мариуполя вместе с семьей проголосовала за присоединение Донецкой Народной Республики к РФ в первый же день референдума. И вместе с ней еще тысячи и тысячи людей вложили в росчерк на бумаге все свои надежды на будущее вместе с Россией.

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