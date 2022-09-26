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Получившие повестки и добровольцы: как проходит частичная мобилизация на Сахалине

05:04 26.09.2022
Мобилизованные мужчины сначала будут направлены в пункт приема личного состава, где получат обмундирование и необходимые вещи, затем их доставят в воинскую часть и распределят по подразделениям. После они пройдут курс занятий на полигоне «Успеновский».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Во всех субъектах России под руководством глав регионов развернулась работа по частичной мобилизации граждан. Мероприятия частичной мобилизации продолжаются и на Сахалине.

Военному комиссариату Сахалинской области поставлена задача - обеспечить призыв граждан в установленные Министерством обороны РФ сроки и необходимом количестве. В районах Сахалинской области развернуты пункты управления и участки оповещения, где гражданам, подлежащим мобилизации, вручают повестки для прибытия в военный комиссариат.

У дверей областного военкомата собрались не только те мужчины, которые получили повестки, но и пришедшие самостоятельно, не дожидаясь повестки. Большинство из них приехали с вещами, в компании родных и близких.

«Лучше идти всем: если придут сюда уже, то здесь этих ребят, которые "косят", будут "хлопать" по одному и будут они молча ходить и выполнять чужие приказы уже. Поэтому надо объединиться и всем в этот момент подняться, встать и за землю русскую заступиться», - рассказал доброволец Константин Инозенцев.

Относительно повестки он сказал, что ничего не получал, но «пришел, попросил и получил». После включения в списки мобилизованных мужчины у здания военкомата ждут автобусы.

© Минобороны России

Они отправятся в пункт приема личного состава, где будут обеспечены всем необходимым имуществом и форменной одеждой. Оттуда будущих военнослужащих доставят в воинскую часть, в которой их распределят по подразделениям.

В ближайшие дни на полигоне «Успеновский» с ними начнут проводить занятия по огневой, тактической, медицинской подготовке. Также мобилизованные мужчины пройдут занятия и инструктажи по другим видам воинских дисциплин.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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