Громя неонацистов: МО рассказало о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Младший сержант Никита Диденко, водитель ремонтной роты

В ходе специальной военной операции младший сержант Никита Диденко неоднократно умело организовывал своевременный ремонт поврежденной в бою военной и специальной техники, а также осуществлял подвоз боеприпасов в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Двигаясь в составе колонны батальонно-тактической группы, Никита обнаружил группу вооруженных националистов. Мгновенно оценив ситуацию и доложив командиру о готовящемся нападении, рискуя жизнью, он вывез из-под обстрела артиллерией противника свой КамАЗ с боеприпасами.

Он занял выгодную позицию, вступил в бой и лично уничтожил минометный расчет националистов. Остальные боевики, спасая свои жизни, отступили. Смелые и решительные действия младшего сержанта Никиты Диденко позволили колонне своевременно и без потерь прибыть в заданный район, вовремя доставив боеприпасы нашим подразделениям.