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Громя неонацистов: МО рассказало о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:00 27.09.2022
Российские военнослужащие, ежедневно рискуя собственными жизнями, борются с украинскими националистами и иностранными наемниками, защищая освобожденные территории.
Громя неонацистов: МО рассказало о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Подразделения ВС РФ ежедневно демонстрируют высокий профессионализм и воинскую выучку, защищая республики Донбасса и освобожденные территории от атак украинских националистов и их приспешников.

© Минобороны России

Сержант Роман Евсеев, командир отделения самоходно-артиллерийской батареи

Сержант Роман Евсеев в составе подразделения российских десантников выполнял задачу по поддержке действий наших войск огнем артиллерии. Отделение под командованием сержанта Евсеева подверглось массированному огневому воздействию превосходящих сил противника.

Благодаря профессионализму сержанта Евсеева и подчиненного ему личного состава, в ходе ведения оборонительных действий был нанесен артиллерийский удар по позициям врага, в результате которого было уничтожено три единицы бронетехники и до 20 националистов.

Понеся значительные потери, противник, лишенный возможности продолжать наступление, был вынужден отступить и покинуть занимаемые ранее позиции.

© Минобороны России

Сержант Данила Овчинников, заместитель командира взвода - командир отделения

Сержант Данила Овчинников, действуя в составе расчета боевой машины, выполнял задачу по нанесению огневого поражения наступающим силам противника. В условиях непрекращающихся артиллерийских ударов националистов, расчет сержанта Овчинникова продолжал точно поражать цели и выполнять огневые задачи, успешно прикрывая подразделения российских Вооруженных Сил.

В ходе боя, огнем боевой машины под командованием сержанта Овчинникова, было уничтожено более 15 человек живой силы противника и три единицы техники, в том числе один танк. Нанесенные удары позволили российским военнослужащим разгромить вооруженное формирование радикалов, предпринявших попытку выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

© Минобороны России

Младший сержант Никита Диденко, водитель ремонтной роты

В ходе специальной военной операции младший сержант Никита Диденко неоднократно умело организовывал своевременный ремонт поврежденной в бою военной и специальной техники, а также осуществлял подвоз боеприпасов в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Двигаясь в составе колонны батальонно-тактической группы, Никита обнаружил группу вооруженных националистов. Мгновенно оценив ситуацию и доложив командиру о готовящемся нападении, рискуя жизнью, он вывез из-под обстрела артиллерией противника свой КамАЗ с боеприпасами.

Он занял выгодную позицию, вступил в бой и лично уничтожил минометный расчет националистов. Остальные боевики, спасая свои жизни, отступили. Смелые и решительные действия младшего сержанта Никиты Диденко позволили колонне своевременно и без потерь прибыть в заданный район, вовремя доставив боеприпасы нашим подразделениям.

© Минобороны России

Рядовой Василий Иванов, механик - водитель

Рядовой Василий Иванов, действуя в составе батальонно-тактической группы гаубичного артиллерийского дивизиона, выполнял задачи огневого поражения техники и живой силы контрнаступающего противника.

Применяя ствольную и реактивную артиллерию, ударные беспилотные аппараты, украинские националисты предприняли отчаянную попытку в очередной раз атаковать позиции российских военнослужащих.

В условиях систематических артиллерийских ударов противника, рядовой Иванов в составе расчета орудия продолжил выполнять огневые задачи. Обнаружив прорыв пехоты националистов, огнем из личного стрелкового оружия Василий уничтожил шесть радикалов, таким образом сорвав попытку выхода противника в тыл артиллерийского подразделения.

При обстреле противником средствами ствольной и реактивной артиллерии огневой позиции самоходно-артиллерийской батареи из-за попадания загорелся боекомплект орудия, вблизи которого находился бронетранспортер.

Рядовой Иванов, мгновенно оценив обстановку, рискуя собственной жизнью, вывел БТР на безопасное расстояние, не допустив его повреждения. Мужественные и отважные действия рядового Василия Иванова позволили нанести существенный урон украинским националистам и сорвать попытку их наступления.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.

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