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Первые мобилизованные 87 человек отправились на спецподготовку из Мурманской области

Елена Сивонен
Алиса Краузе
23:35 26.09.2022
Из Мурманской области увезли первых резервистов, мобилизованных для участия в спецоперации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Мурманской области состоялась отправка первых мобилизованных из числа резервистов. Это 87 человек из трех муниципалитетов региона - из Мурманска, Оленегорского района и ЗАТО Александровск.

Почти все они получили повестки, но были и добровольцы. Они пришли в военкоматы по месту жительства, не дожидаясь получения документа об официальном вызове. Из числа мобилизованных - 17 офицеров, остальные прапорщики, сержанты, рядовые.

Провожали военнослужащих запаса в торжественной обстановке, под звуки военного оркестра. Благодарность тем, кто пошел защищать Родину, высказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, передав мужчинам низкий поклон от всех жителей Крайнего Севера за то, что не побоялись идти в зону боевых действий - сражаться за Россию, за будущее.

На вокзале своих мужей, сыновей, братьев и отцов со слезами на глазах, но с гордостью в сердцах провожали семьи. С обещаниями ждать и дождаться, с пожеланиями вернуться с победой. Сначала первая группа мобилизованных отправится в учебный центр Санкт-Петербурга для прохождения спецподготовки.

Всего от Мурманской области в рамках первого этапа будет мобилизовано порядка 1000 человек. В первую очередь среди них будут те, кто отслужил в армии не более пяти лет назад и имеет навыки военной службы.

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