МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Ограничений на передвижение граждан во время частичной мобилизации не будет, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ у себя в Telegram.

«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», - говорится в сообщении.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Ранее Минобороны России публикует кадры с мобилизованными в военкомате Хабаровска. По данным российского военного ведомства, большинство прибывают добровольно, не дожидаясь повесток.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов