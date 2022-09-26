МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Ограничений на передвижение граждан во время частичной мобилизации не будет, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ у себя в Telegram.
«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», - говорится в сообщении.
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.
Ранее Минобороны России публикует кадры с мобилизованными в военкомате Хабаровска. По данным российского военного ведомства, большинство прибывают добровольно, не дожидаясь повесток.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов