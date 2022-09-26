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КНБ Казахстана опроверг информацию о закрытии границы с Россией

Ирина Елагина
16:32 26.09.2022
По данным КНБ Казахстана, пропуск граждан и транспорта через границу проходит в штатном режиме.
КНБ Казахстана опроверг информацию о закрытии границы с Россией
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Комитет национальной безопасности Казахстана прокомментировал сообщения в соцсети о закрытии российско-казахской границы.

«Информация о закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе распространяется в социальных сетях и мессенджерах. Доводим до вашего сведения, что казахстанские пункты пропуска работают в штатном режиме», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В КНБ Казахстана уточнили, что проблем нет при пересечении границы ни у граждан, ни у транспортных средств с грузом.

«Перемещение людей, транспортных средств, товаров и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами», - подчеркнули в публикации.

Представители казахской погранслужбы отметили, что не располагают информацией об изменениях в режиме работы пограничных пунктов пропуска с российской стороны.

«Официальной информации от российской стороны о закрытии пунктов пропуска не поступало», - заключили в КНБ Казахстана.

Как сообщает РИА Новости, информация о возможном закрытии границ появилась в связи с частичной мобилизацией в РФ.

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