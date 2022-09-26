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Морпехи ТОФ раскрыли хитрость, позволяющую им побеждать в ходе СВО

Виталий Никулин
Алиса Краузе
05:01 26.09.2022
«Звезда» выяснила, как морпехам-тихоокеанцам удается побеждать украинских боевиков и наемников на фронтах спецоперации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Точное попадание. Дрон сбрасывает боеприпас с высоты нескольких десятков метров в окоп противника. Технология не военная, скорее, из серии военной смекалки. Но на фронтах СВО, рассказывают морпехи ТОФ, очень действенная. Тактику переняли у товарищей- ополченцев.

«В современном бою сейчас она очень важна, так как можно разведать вглубь тыла противника... Обнаружить группы пехоты, навести на них артиллерию, либо самим отработать "сюрпризом"», - обозначил старший разведчик-радиотелефонист Александр.

«Сюрпризы» - это мины или гранаты, которые мини-беспилотники и квадрокоптеры доставляют воздухом на передовую.

«Недавно, вот, было наступление наше. Наступление наших войск. Группа пехоты ВСУ была отвлечена, и мы этим воспользовалась. Наш дрон подлетел, они не услышали его под стрекотней. Мы отработали удачно. Попали прям в блиндаж, где находилось два человека. Один раненый один погибший», - описал Александр.

Оператор выводит очередной дрон на позиции противника. Такой тандем летающих диверсантов и штурмовых подразделений морской пехоты демонстрирует максимальную эффективность.

Бойцы-морпехи говорят: бывают случаи, когда удается метнуть гранату прямо в люк вражеского танка или БМП. Однако признают, что это уже скорее из серии солдатской удачи. Основная работа «черных беретов» - каждодневный тяжелый труд. Хотя и здесь есть свои секреты и хитрости.

«Главная хитрость наша - тишина. Тихо подойти и захватить. Если нас заметят, стараются отстреляться, что бывает редко. При входе наших парней в окопы, как правило, мы забираем оттуда пленных», - отметил командир десантно-штурмового отделения Юрий.

Командир десантно-штурмового отделения Юрий очередную успешную вылазку совершил буквально накануне.

«Зашли в укрепрайон, который они считали стабильно крепким, не подпускали нас туда крайне долго. На технике туда было невозможно пройти. Мы выдвинулись туда группой в шесть человек. Зашли в окопы без единой потери. Вывели оттуда 300-х и, так получилось, два 200-х - случайно... Зашла в ход граната, прошел немного стрелковый бой, ну, и они сдались. Мы вывели их, заняли их позиции», - рассказал Юрий.

Встречают наши морпехи и наемников. Характеризуют их как жестоких профессионалов. Подразделение, с которым мы работаем сегодня, в бою сталкивались с гражданами США.

«Если понимаем, что это были наемники, то забираем все: и экипировку, и вооружения, и тела - для доказательства, что это действительно работали американские наемники», - обозначил командир десантно-штурмового отделения.

Штурмовые подразделения морпехов-тихоокеанцев удерживают занятые позиции. До прибытия подкрепления на линии фронта сейчас важен каждый отвоеванный метр.

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