В МИД РФ призвали США прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте

Замминистра добавил, что никаких изменений доктринальных подходов РФ по ядерному оружию не произошло.

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Поддержка официального Киева со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников накаливает обстановку, приближая ее к опасной черте. С соответствующим заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы вновь и вновь говорим нашим американским собеседникам, если употребить максимально нейтральное слово, что они должны, что называется, охолонуть и не накачивать обстановку, не приближать ее к опасной черте», - сказал замминистра в эфире Первого канала.

Замминистра подчеркнул, что российская сторона неоднократно направляла предупредительные сигналы американцам о том, к чему ведет подобное накачивание обстановки.

Рябков также добавил, что никаких изменений доктринальных подходов РФ по ядерному оружию не произошло.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские военные обстреляли из артиллерии дачный поселок Волна в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции.