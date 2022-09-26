Россиян с шенгеном перестали пускать в Польшу через воздушные и морские пункты

Польша перекрыла возможность попасть на свою территорию воздухом и морем для граждан РФ с шенгенскими визами.

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Начиная с понедельника, 26 сентября, в Польше перестанут пускать через воздушные и морские пропускные пункты граждан РФ с шенгенскими визами. Соответствующий запрет будет действовать в случае, если виза была выдана третьими государствами.

Распоряжение, ужесточающее правила передвижения россиян через Польшу, было подписано министром внутренних дел и администрации страны Мариушом Каминьским. Аргументировано подобное решение было необходимостью противодействия «прямым угрозам общественного порядка и безопасности».

В Варшаве подчеркнули, что хотя новые ограничения и коснутся российских граждан, путешествующих в культурных, деловых и спортивных целях, а также простых туристов, запрет не является полным. Власти заявили о возможности «разумных исключений», к примеру, для членов семей и обладателей ВНЖ, а также диссидентов и лиц, преследующих гуманитарные цели.

Аналогичные правила, только относительно автодорожных пунктов пропуска, действуют в Польше еще с предшествующей недели. С понедельника, как пишет РИА Новости, было отказано в проезде 54 россиянам с шенгеном.