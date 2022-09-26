Глава «Росатома» обвинил Киев в создании угроз ядерной безопасности

Алексей Лихачев прокомментировал обстрелы ЗАЭС с использованием беспилотников, тяжелой артиллерии и РСЗО.

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Генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев обвинил Киев в создании угроз ядерной безопасности. С соответствующим заявлением он выступил на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Так Лихачев охарактеризовал обстрелы, которым подвергается Запорожская атомная электростанция, а также попытки украинских диверсантов подорвать опоры линии электропередачи Курской АЭС.

«Это прямая угроза ядерной безопасности», - сказал Лихачев.

Сегодня в Минобороны России сообщили, что украинские военные обстреляли из артиллерии дачный поселок Волна в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Обстрел велся из Никополя и Марганца. Российская артиллерия подавила огневые средства противника ответным огнем.