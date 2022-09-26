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Жители Таймыра могут посетить боевые корабли Северного флота

11:13 26.09.2022
Одной из главных задач захода кораблей Северного флота в Дудинку - привлечение жителей Таймыра к участию в агитационно-пропагандистской акции Минобороны России под названием «Сила в правде».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и большой десантный корабль «Иван Грен» прибыли в заполярный порт Дудинка на реке Енисей. Общее командование отрядом кораблей осуществлял замкомандующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.

Встречали экипажи хлебом-солью, жареным поросенком, а также национальными таймырскими угощениями. Перед моряками выступили представители пяти местных народов - долганы, ненцы, нганасаны, энцы и эвенки, а также артисты ансамбля «Оганер» и учащиеся детской школы искусств.

Вместе с экипажем «Адмирала Левченко» в Дудинку вернулись школьники, следовавшие на борту корабля от порта Диксон. За время плавания ребятам рассказали об устройстве корабля и особенностях службы, а также посвятили в почетные моряки-противолодочники.

Одной из главных задач захода кораблей Северного флота в Дудинку - привлечение жителей Таймыра к участию в агитационно-пропагандистской акции Минобороны России под названием «Сила в правде». Большой десантный корабль «Иван Грен» с выставками музейных экспонатов, военных трофеев, современной и исторической боевой техники посетил крупнейшие порты Российской Арктики Кандалакшу, Архангельск и Мурманск, а затем пошел на Таймыр. На его борту побывали около 30 тысяч северян.

В Дудинке корабли Северного флота пробудут около недели. Военные моряки проведут уроки мужества в местных школах, расскажут о службе на флоте. Выставки на БДК «Иван Грен» и БПК «Адмирал Левченко» будут открыты для посещения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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