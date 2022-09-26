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Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований

11:52 26.09.2022
В результате этих ударов уничтожены до 100 украинских военнослужащих, добавил он.
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам временной дислокации «Иностранного легиона» и нацформирований в районе Святогорска в ДНР. Об этом сообщил на брифинге 26 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В результате этих ударов уничтожены до 100 украинских военнослужащих, добавил он. Также представитель российского военного ведомства сообщил о потерях украинской стороны в Харьковской области. По его словам, речь идет о более 120 военнослужащих ВСУ, куда входят как безвозвратные, так и санитарные потери, а также 15 единиц украинской военной техники.

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