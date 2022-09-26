Путин заявил, что Запад должен относиться к России с уважением

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Запад должен относиться к России и Белоруссии с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

Президент Белоруссии отметил, что Москва и Минск готовы к взаимодействию с западными странами при условии, что они будут принимать ответственные решения.

«И с уважением к нам относиться», - добавил Путин.

Лукашенко согласился с президентом РФ и подчеркнул, что без уважения никакого диалога с Западом не будет, унижений никто не потерпит.