Армия Армия Армия

«Крокодилы» и «Ночные охотники» в небе: кадры боевой работы экипажей Ми-24 и Ми-28 в зоне спецоперации

05:00 26.09.2022
Огибая рельеф местности, сокращая время нахождения в зоне ПВО противника, российские вертолетчики громят врага и прикрывают санитарные вертолеты Ми-8.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Экипажи ударных вертолетов Ми-28 и Ми-24 в зоне специальной военной операции действуют в интересах группировки Центрального военного округа (ЦВО). Кадры их боевой работы показало Министерство обороны России.

Ударные вертолеты выполняют задачу в составе смешанных боевых пар. Это увеличивает ударный потенциал армейской авиации. Летчики наносят огневое поражение противнику, уничтожая живую силу и легкобронированную технику ВСУ.

© Минобороны России

При выполнении боевой задачи экипажи вертолетов выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Данный маневр позволяет увеличить радиус поражения и уменьшает заметность экипажей за счет сокращения времени полета в зоне обнаружения ПВО противника. Полеты выполняются на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.

Благодаря этому экипажи остаются незамеченными для средств противовоздушной обороны противника. Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил» выполняют сопровождение и прикрытие санитарных вертолетов Ми-8. При возвращении на площадки базирования инженерно-технический состав готовит авиационную технику к дальнейшей боевой работе.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 В стране и мире
Видео
Ненависть ко всему русскому: священник из Харьковской области рассказал, как его пытали ВСУ
05:01 Армия
Видео
Морпехи ТОФ раскрыли хитрость, позволяющую им побеждать в ходе СВО
02:48 В стране и мире
ВСУ обстреляли Рубежное шестью ракетами из РСЗО HIMARS
01:00 В стране и мире
«Полностью провалились»: глава МИД Венгрии о результате антироссийских санкций
22:40 В стране и мире
NYT: в ВСУ заявили об огромных потерях на южном направлении
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.