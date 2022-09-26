«Крокодилы» и «Ночные охотники» в небе: кадры боевой работы экипажей Ми-24 и Ми-28 в зоне спецоперации

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При выполнении боевой задачи экипажи вертолетов выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Данный маневр позволяет увеличить радиус поражения и уменьшает заметность экипажей за счет сокращения времени полета в зоне обнаружения ПВО противника. Полеты выполняются на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.

Благодаря этому экипажи остаются незамеченными для средств противовоздушной обороны противника. Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил» выполняют сопровождение и прикрытие санитарных вертолетов Ми-8. При возвращении на площадки базирования инженерно-технический состав готовит авиационную технику к дальнейшей боевой работе.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.