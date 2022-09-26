«Крокодилы» и «Ночные охотники» в небе: кадры боевой работы экипажей Ми-24 и Ми-28 в зоне спецоперации
Огибая рельеф местности, сокращая время нахождения в зоне ПВО противника, российские вертолетчики громят врага и прикрывают санитарные вертолеты Ми-8.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи ударных вертолетов Ми-28 и Ми-24 в зоне специальной военной операции действуют в интересах группировки Центрального военного округа (ЦВО). Кадры их боевой работы показало Министерство обороны России.
Ударные вертолеты выполняют задачу в составе смешанных боевых пар. Это увеличивает ударный потенциал армейской авиации. Летчики наносят огневое поражение противнику, уничтожая живую силу и легкобронированную технику ВСУ.
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