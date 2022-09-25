В США запустили ракету-носитель со спутником NROL-91 для военно-космической разведки

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В Соединенных Штатах запустили тяжелую ракету-носитель Delta IV с секретным спутником NROL-91 Национального управления военно-космической разведки США на борту. Об этом сообщили в кампании United Launch Alliance (ULA). Запуск транслировался в прямом эфире на официальном сайте корпорации и в Twitter.

Информация о спутнике, который отправился на орбиту, строго засекречена. Известно, что он весит почти две тонны и размером с автобус. Аппараты данного типа неофициально называются «Замочная скважина». Их основная задача - передача изображений с ультравысоким разрешением.

Огромное зеркало спутника такое же, как у знаменитого орбитального телескопа Hubble. Вместе с NROL-91, у Вашингтона на орбите уже шесть тяжелых спутников-шпионов. Стоимость каждого около двух миллиардов долларов.