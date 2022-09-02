В стране и мире МИД: Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию Алиса Краузе Москва настроена на осуществление крупных совместных проектов с Багдадом. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Российская сторона выразила готовность поддерживать Ирак в области неэнергетического использования ядерной энергии. Соответствующее заявление сделал директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства иностранных дел РФ Александр Кинщак. РФ готова поставлять на территорию ближневосточного государства изотопную продукцию, а также содействовать в обучении персонала, предоставляя возможность получать необходимое образование в профильных российских вузах. Кроме того, Москва настроена на осуществление крупных совместных проектов с Багдадом. «К практическому рассмотрению данного вопроса можно будет вернуться по мере наращивания объемов сотрудничества в указанной наукоемкой сфере», - уточнил представитель МИД в беседе с РИА Новости. Как обозначил Кинщак, сегодня корпорация «Росатом» совместно с профильным ведомством Ирака занимается актуализацией нормативно-правовой базы в данной сфере сотрудничества в двустороннем порядке и готовится подписать меморандум о взаимопонимании в области мирного использования атомной энергии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика