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МИД: Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию

Алиса Краузе
05:28 02.09.2022
Москва настроена на осуществление крупных совместных проектов с Багдадом.
МИД: Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Российская сторона выразила готовность поддерживать Ирак в области неэнергетического использования ядерной энергии. Соответствующее заявление сделал директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства иностранных дел РФ Александр Кинщак.

РФ готова поставлять на территорию ближневосточного государства изотопную продукцию, а также содействовать в обучении персонала, предоставляя возможность получать необходимое образование в профильных российских вузах.

Кроме того, Москва настроена на осуществление крупных совместных проектов с Багдадом.

«К практическому рассмотрению данного вопроса можно будет вернуться по мере наращивания объемов сотрудничества в указанной наукоемкой сфере», - уточнил представитель МИД в беседе с РИА Новости.

Как обозначил Кинщак, сегодня корпорация «Росатом» совместно с профильным ведомством Ирака занимается актуализацией нормативно-правовой базы в данной сфере сотрудничества в двустороннем порядке и готовится подписать меморандум о взаимопонимании в области мирного использования атомной энергии.

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